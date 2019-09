Turismo do Algarve apoia regresso a casa de 500 turistas após falência da Thomas Cook

A Associação de Turismo do Algarve (ATA) está a apoiar o processo de acolhimento e de regresso a casa dos 500 turistas que permanecem na região e que foram afetados pela falência da Thomas Cook, informou esta terça-feira aquele organismo.

Em comunicado, o presidente da ATA, João Fernandes, referiu acreditar que "não será uma operacão complicada, uma vez que o Algarve conta com vários operadores e companhias aéreas que garantem ligações diretas aos principais aeroportos do Reino Unido, Alemanha e Holanda", os principais mercados com quem o operador britânico trabalhava.

Aquele responsável adiantou que o Turismo do Algarve está "a acompanhar de perto a situacão, juntamente com o Aeroporto de Faro e as associações representativas do setor, no sentido de encontrar soluções para minimizar o impacto da falência do operador no turismo algarvio, apesar de o peso dos turistas que chegam à região por via da Thomas Cook seja pouco expressivo.