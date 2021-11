Turista francês atacado por tubarão em praia do Brasil

Um turista francês ficou ferido ao ser atacado por um tubarão numa praia da cidade brasileira de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. De acordo com as autoridades municipais, e apesar ser comum nas praias da cidade a presença de tubarões de vários tipos, foi o primeiro ataque de um animal desta espécie em 30 anos na região.

O turista, de 59 anos, que costuma visitar frequentemente o Brasil e estava com a família, foi atacado pelo animal quando nadava na Praia do Lamberto a poucos metros da areia e ficou com ferimentos numa das pernas. Conseguiu no entanto nadar para terra e pedir ajuda, sendo levado imediatamente para o Hospital da Santa Casa de Ubatuba.

Depois do incidente, o turista e a família voltaram para França e, ainda segundo familiares, deverá passar por novos exames médicos esta quarta-feira. Nas redes sociais, a família criticou vivamente o atendimento dado ao ferido pelo hospital de Ubatuba, que, na opinião de quem acompanhou o turista, evidenciou não estar preparado para casos como este.

O ataque ocorreu no passado dia 3, mas só esta terça-feira foi confirmado. Inicialmente atribuiu-se o ataque a um animal não determinado, mas a análise de fotos e laudos dos ferimentos, só concluída agora, permitiu assegurar que foi um tubarão que atacou o turista.

Os ataques de tubarão são frequentes noutra região do Brasil, o Nordeste, principalmente nas praias da Grande Recife, a capital do estado de Pernambuco. Em pouco mais de 25 anos já foram registados na região metropolitana de Recife mais de 60 ataques de tubarão, que provocaram a morte a mais de duas dezenas de pessoas e as restantes com sequelas muito graves.