Turquia abandonou hoje oficialmente a Convenção de Istambul

A Turquia deixou esta quinta-feira oficialmente a Convenção de Istambul, tratado internacional que visa reforçar a luta contra a violência sexista, uma decisão do Presidente Recep Tayyip Erdogan muito criticada no país e no estrangeiro.

Para esta quinta-feira estão previstas manifestações em várias cidades turcas para protestar contra a saída da Convenção de Istambul, anunciada em março por Erdogan e que entrou em vigor às 00:00 de hoje.

A Convenção de Istambul, que data de 2011 e foi assinada por 45 países e a União Europeia, é o primeiro tratado internacional que fixa normas juridicamente vinculativas para prevenir a violência contra as mulheres.