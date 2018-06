Turquia considera decisão da Áustria de encerrar mesquitas "islamofóbica e racista"

"É o resultado da vaga populista e discriminatória neste país", afirma o porta-voz do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Por Lusa | 11:21

A Turquia classificou esta quinta-feira de "islamofóbica e racista" a decisão contra o "islão político" anunciada pela Áustria, que prevê a expulsão de imãs e o encerramento sete mesquitas financiadas por Ancara.

"O encerramento pela Áustria de sete mesquitas e a expulsão de imãs é o resultado da vaga populista, islamofóbica, racista e discriminatória neste país", reagiu na rede social Twitter Ibrahim Kalin, porta-voz do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

O anúncio foi feito pelo chanceler conservador austríaco e prende-se com a controversa reconstituição, por crianças vestidas como soldados, de uma batalha emblemática da história otomana, numa das principais mesquitas de Viena, próxima da comunidade turca, disse Sebastian Kurz.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">1/Austria’s decision to close seven mosques and expel imams is a reflection of the Islamophobic, racist and discriminatory wave in this country. It is an attempt to target Muslim communities for the sake of scoring cheap political points.</p>— Ibrahim Kalin (@ikalin1) <a href="https://twitter.com/ikalin1/status/1005011156619186176?ref_src=twsrc%5Etfw">8 de junho de 2018</a></blockquote>

