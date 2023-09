Turquia determinada em aderir à União Europeia pede medidas para avançar candidatura

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco reiterou na quarta-feira a determinação do país em aderir à União Europeia (UE) e instou o bloco de 27 membros a tomar medidas para fazer avançar a candidatura de Ancara.

Hakan Fidan fez estas declarações numa conferência de imprensa com o responsável máximo pelo alargamento da UE, Oliver Varhelyi. O encontro em Ancara teve lugar numa altura em que a Turquia tenta restabelecer as suas relações com a UE.

"A União Europeia não pode ser um verdadeiro ator global sem a Turquia", afirmou Fidan. "É vital que o caminho para a adesão da Turquia à UE seja aberto e que a perspetiva de adesão seja revitalizada", acrescentou.