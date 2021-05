UE e EUA iniciam discussões para acabar com retaliação nas importações de aço

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos iniciaram esta segunda-feira discussões para acabar com as disputas comerciais no seio da Organização Mundial do Comércio (OMC), com o bloco comunitário a suspender temporariamente as tarifas às importações de aço.

Numa declaração conjunta divulgada à imprensa, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio, Valdis Dombrovskis, a representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, e a secretária norte-americana do Comércio, Gina M. Raimondo, indicam que as partes iniciaram "discussões para abordar o excesso de capacidade global de aço e alumínio".

Isto depois de uma "reunião virtual na semana passada, [na qual] os líderes reconheceram a necessidade de soluções eficazes que preservem as indústrias críticas e concordaram em traçar um caminho que ponha termo às disputas da OMC na sequência da aplicação de direitos aduaneiros sobre as importações da UE pelos Estados Unidos", apontam.