Imagens impressionantes mostram violento incêndio em tanque de petróleo em Cuba. Há um morto e mais de 120 feridos

A vítima mortal é um dos bombeiros que combatia as chamas.

Uma pessoa morreu e pelo menos 121 ficaram feridas na passada sexta-feira depois de um tanque de armazenamento de petróleo perto do porto de Matanzas, Cuba, ter sido atingido por um raio, que provocou um grande incêndio. Foram retiradas 1300 pessoas do local e 17 bombeiros permanecem desaparecidos.O ministro da Saúde, José Angel Portal Miranda, disse numa publicação do Twitter este sábado que um dos feridos estava em estado crítico e outros sete estavam em estado "grave".O Presidente Miguel Diaz-Canel revelou também noque ocorreram duas explosões. As primeiras equipas de emergência estavam a responder de forma "a tentar evitar a propagação das chamas e qualquer derramamento de combustível" no porto de Matanzas ainda antes da segunda explosão.No sábado de manhã o incêndio parecia completamente fora de controlo, ameaçando outros tanques de armazenamento de combustível próximos.Cuba sofre diariamente de apagões devido à falta de petróleo e a perda de combustível e capacidade de armazenamento é suscetível de agravar a situação.