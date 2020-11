Um veado a pedir boleia? Sim, aconteceu na Escócia e há imagens do momento

Glen Coe, na Escócia





O casal de idosos chegava ao parque de estacionamento do local, após uma passeio durante a tarde.







O fotógrafo que captou o momento ficou espantado quando observou o veado, que parecia pedir uma boleia à mulher ao pôr o casco no braço dela.



Enquanto isso, o homem que estava no lugar do condutor pareceu não se aperceber da situação insólita.





Um veado-vermelho foi visto esta quinta-feira a levantar o casco e a pousá-lo no braço de uma visitante do parque, como se estivesse a "cumprimentar" a mulher, que entrava no seu carro.