Mais de 72 barras de ouro recolhidas da pista de um aeroporto russo.

21:42

Um avião de carga russo sofreu uma avaria na porta do porão e espalhou dezenas de barras de ouro à descolagem de Yakutsk, na Rússia.



O incidente está a ser investigado, mas tudo leva a crer que foi causado por uma falha no fecho da porta do Antonov An-12. As autoridades recuperaram 172 barras de ouro, com um peso total de 3,4 toneladas.



Se alguém encontrar alguma barra extraviada pode dizer, sem mentir, que a riqueza lhe caiu do céu.