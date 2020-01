Umaro Embaló eleito presidente da Guiné

O ex-primeiro-ministro Umaro Sissoco Embaló foi esta quarta-feira confirmado como vencedor da segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, tendo prometido "estender a mão a todos os guineenses".No entanto, o candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, admitiu impugnar os resultados devido a suspeitas de fraude.Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), obteve 53,55% dos votos na segunda volta das presidenciais, contra 46,45% de Simões Pereira, candidato do PAIGC, de acordo com os dados oficiais da Comissão Nacional de Eleições. A afluência às urnas foi de 71,92%, dois pontos abaixo da primeira volta, em novembro."Já acabou a euforia da campanha, agora sou o Presidente da República de todos os guineenses e é altura de estender a mão a todos para batizarmos uma nova Guiné", afirmou Embaló, repetindo a promessa de ser um "presidente da concórdia nacional".Já Domingos Simões Pereira admitiu impugnar os resultados em tribunal devido a alegadas irregularidades, incluindo assembleias de voto onde o número de votantes terá ultrapassado o de inscritos. "Depois de tudo o que ouvi e sei, não tenho dúvidas de que o povo guineense me deu a vitória", afirmou o candidato.