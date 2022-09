Perante a descoberta de novas valas comuns com centenas de cadáveres sepultados, em Izium, evidenciando sinais de tortura, a União Europeia (UE) pediu a criação de um tribunal internacional para o julgamento de crimes de guerra.O pedido foi feito pela República Checa, país que atualmente ocupa a presidência rotativa do bloco europeu. “Somos pela punição de todos os criminosos de guerra”, referiu o ministro das Relações Exteriores checo, Jan Lipavsky, na sua conta do Twitter, insistindo: “Peço o rápido estabelecimento de um tribunal internacional especial que processará o crime de agressão”.“Não estamos com pressa”, disse o Presidente russo, num encontro com jornalistas, após uma cimeira no Uzbequistão, alertando, no entanto, que poderá mudar de tática, caso as ofensivas de Kiev persistam. “A nossa resposta será mais séria”, avisou Putin.