União Europeia reafirma apoio a Kiev em caso de agressão russa

A União Europeia (UE) reafirmou às autoridades ucranianas que vai apoiar a Ucrânia no caso de uma "nova agressão russa", disse este sábado o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Josep Borrell escreveu na sua conta na rede social Twitter que falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, na sexta-feira à noite, "sobre os últimos acontecimentos", em particular as questões de segurança.

"A UE e os seus parceiros estão unidos no apoio à Ucrânia. Seremos resolutos e decisivos na atuação em caso de nova agressão russa", escreveu Borrell, citado pela agência espanhola EFE.