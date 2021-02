União Europeia vai duplicar para mil milhões de euros contribuição para programa de vacinação COVAX

A presidente da Comissão Europeia vai anunciar esta sexta-feira, na cimeira do G7, a proposta de duplicar, de 500 para mil milhões de euros, a contribuição da União Europeia para o programa COVAX de vacinação internacional contra a covid-19.

"Posso confirmar que, entre os anúncios que a presidente [Ursula von der Leyen] fará hoje à tarde na sua intervenção no G7, há a proposta de duplicar a contribuição da UE para o programa da COVAX", revelou o porta-voz da Comissão, Eric Mamer, durante a conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas.

Além da duplicação do apoio da UE ao dispositivo COVAX, financiado a partir do orçamento da União, Von der Leyen deverá também anunciar uma contribuição de 100 milhões de euros de ajuda humanitária a favor da campanha de vacinação no continente africano, indicaram fontes diplomáticas.