Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UNICEF desaconselha doações de substitutos de leite materno para Moçambique

Fundo das Nações Unidas para a Infância avançou que produtos podem comprometer a continuidade da amamentação.

Por Lusa | 12:48

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) desaconselhou esta quarta-feira doações de substitutos de leite materno às comunidades afetadas pelo ciclone Idai.



"Não doe substitutos de leite materno ou fórmula infantil, pois esta pode comprometer a continuidade da amamentação e pode ser mal-usada ou confecionada, o que torna os bebés e as crianças pequenas vulneráveis a doenças", refere um comunicado da organização enviado esta quarta-feira à imprensa.



Na nota, assinada também pela Organização Mundial da Saúde, Programa Mundial para Alimentação, Save the Children e Visão Mundial, a Unicef apela ainda às pessoas e entidades que estão a apoiar as vítimas do ciclone para ajudarem as mães afetadas com água limpa e comida, como forma de garantir que estejam em condições de amamentar os seus filhos.



A organização pede que os substitutos de leite materno que já tenham sido doados devem ser entregues à Central de Medicamentos e Artigos Médicos, "ao nível central e provincial para manejo adequado".



O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué a 14 de março.



A população afetada é de 1,3 milhões, segundo os dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), que mantém o número total de 598 mortos e 1.641 feridos desde que a tempestade assolou a região, há três semanas.