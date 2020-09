Único sobrevivente de queda de avião na Rússia saltou de aeronave em chamas em pleno voo

"Foi como um videojogo": foi assim que Vyachersalv Zolochevskyi, de apenas 20 anos, conta a sua experiência a bordo do avião militar ucraniano que se despenhou esta sexta-feira em Chuhuiv, na Ucrânia. O jovem cadete foi o único sobrevivente da queda do Antonov An-26, que levava mais 20 militares em formação e sete tripulantes.

Ao que tudo indica, e segundo investigação preliminar, "uma falha num dos motores do avião" causou um incêndio. O avião em chamas caiu pouco depois, com uma violenta explosão.

Zolochevskyi saltou do avião quando este ainda estava no ar e conseguiu salvar-se. Após a explosão, encontrou um amigo e camarada de exército a ser consumido pelas chamas e ainda o salvou, retirando-o dos destroços. No entanto o resgatado viria a morrer pouco depois já com os serviços de emergência no local e viria a tornar-se na 25.ª vítima mortal da tragédia, que matou um total de 26 pessoas. Na aeronave seguiam 28 pessoas, falta encontrar um dos cadetes que ia a bordo e cujo corpo ainda não foi encontrado.

Segundo os médicos, o cadete sobrevivente está em condição "estável" e a recuperar, apesar de ter estado inconsciente algum tempo.

A mãe do jovem confessa à imprensa local que ficou em pânico e temeu o pior ao receber as notícias da queda do avião militar. "Quando soube da catástrofe e li que era um voo de treino para cadetes, não sabia o que fazer, entrei em pânico. Tinha medo de que o meu filho estivesse morto", conta.

Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, decretou luto nacional este sábado, em memória das vítimas. O ministro do Interior explicou que, segundo as informações já recolhidas "é impossível apontar a causa exata que originou a falha no motor e a queda do avião".