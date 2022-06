Prisão perpétua para Salah Abdeslam, um dos responsáveis pelos atentados na sala de concertos Bataclan em Paris

Salah Abdeslam, o único sobrevivente do comando extremista que perpetrou os atentados na sala de concertos Bataclan, em Paris, em novembro de 2015 e onde morreram 130 pessoas, ficou em prisão perpétua depois de ter sido declarado culpado de homicídio e outras acusações ligadas ao ataque esta quarta-feira. De fora fica a possibilidade de redução de pena.



É considerada a sentença mais dura possível sob o sistema judicial de França.







Durante meses, Abdeslam foi o fugitivo mais procurado da Europa, até ser encontrado e detido a 18 de março, no bairro de Molenbeek, em Bruxelas, sendo depois transferido para a prisão de Fleury-Merogis, em França.



O Ministério Público francês pediu ainda a nove dos restantes 14 réus presentes a igual sentença de prisão perpétua.



Ao longo de um julgamento extraordinário de nove meses, foram ouvidas 1 800 testemunhas, tendo sido mobilizados 330 advogados. O único sobrevivente da equipa extremista do Estado Islâmico que atacou Paris em 2015 proclamou o seu radicalismo, chorou, pediu desculpas às vítimas e implorou aos juízes que perdoassem seus "erros".











Em atualização