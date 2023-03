Uzbequistão lança referendo que pode permitir ao atual Presidente governar até 2040

A ex-república soviética do Uzbequistão anunciou esta quarta-feira a realização de um referendo constitucional, no final de abril, que pode permitir ao atual Presidente Shavkat Mirziyoyev permanecer no poder até 2040.

A proposta de revisão da constituição uzbeque, publicada esta quarta-feira, propõe a extensão do mandato presidencial de cinco para sete anos e indica que as pessoas já no poder "têm o direito de concorrer [...] independentemente do número de mandatos consecutivos" já exercidos.

A nova Constituição, que modifica dois terços da atual lei fundamental, mas mantém a limitação a dois mandatos consecutivos, será submetida a referendo a 30 de abril no país mais populoso da Ásia Central, com cerca de 35 milhões de habitantes.