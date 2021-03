Estudo revela eficácia de 79% da vacina da AstraZeneca na prevenção da Covid-19

A agência Europeia de Medicamentos (EMA) assegurou, no entanto, que a vacina da AstraZeneca é "segura e eficaz".

De acordo com a Bloomberg, o estudo envolveu mais de 30 mil voluntários. Os resultados poderão ajudar à aprovação da vacina no país, uma vez que a vacina mostrou também ser 100% eficaz na prevenção de doença grave, hospitalização e morte associada à doença. Apesar de a vacina da AstraZeneca ter sido autorizada em mais de 50 países, ainda não foi admitida nos Estados Unidos.Os dados surgem depois de alguns países europeus terem suspendido a vacinação com a dose da farmacêutica britânica após o registo de alguns casos de coagulação de sangue.