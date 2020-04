"Vai haver muita morte": Trump avisa que vem aí a "pior semana" de coronavírus nos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, avisou que as "próximas duas semanas" vão ser as mais difíceis nos Estados Unidos e que "haverá muita morte" devido ao novo coronavírus.



"Esta vai ser, provavelmente, a pior semana. Vai haver muita morte, infelizmente", disse Trump, indicando que quer "a menor perda de vida possível" e afirmando que existem áreas do país que estão a exagerar nos pedidos de auxílio ao governo norte-americano contra aquela que considera ser a "maior batalha desde 1917".





Na mesma, Trump indicou que 29 milhões de doses de um medicamento contra a malária será disponibilizado para pacientes com o novo coronavírus e que mil militares foram destacados para a cidade de Nova Iorque para ajudarem os profissionais de saúde no combate contra a Covid-19.







LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9 — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020