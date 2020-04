Valas comuns em Nova Iorque para sepultar vítimas mortais do coronavírus

A cidade de Nova Iorque foi obrigada a recorrer a valas comuns para sepultar vítimas de Covid-19, face à falta de espaço nas morgues e cemitérios locais.



Imagens captadas por um drone mostram trabalhadores com fatos de proteção a enterrarem dezenas de caixões numa longa fossa aberta em Hart Island, uma ilha desabitada ao largo do Bronx que há mais de um século é usada para sepultar corpos que não foram reclamados ou cujas famílias não conseguiam pagar o funeral.







Normalmente, cerca de 25 pessoas são sepultadas por semana na ilha, mas esse número saltou para 24 funerais por dia desde o início da pandemia, que já matou mais de sete mil pessoas em Nova Iorque.



Milhares de espanhóis voltam ao trabalho

Milhares de espanhóis que trabalham nos setores da indústria e serviços voltam segunda-feira ao trabalho, depois de o governo ter decidido não renovar a suspensão de algumas atividades não essenciais. O executivo garante que não se trata do início do levantamento da quarentena e que o país "continua em situação de confinamento".



Os trabalhadores abrangidos terão de usar máscara - haverá distribuição gratuita nos transportes públicos - e as empresas têm de garantir o distanciamento no local de trabalho. Quem puder deverá optar pelo teletrabalho.



MUNDO EM PORTUGUÊS

Bolsonaro viola quarentena e vai ao café

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou a ignorar as normas de distanciamento social para ir ao café em Brasília. O presidente e a sua comitiva, da qual faziam parte o filho Eduardo, assessores e seguranças, pararam num café na região Sudoeste 312. Bolsonaro e os acompanhantes, todos sem máscara, lancharam no local, ignorando a lei que diz que os cafés só podem vender para fora, e o presidente cumprimentou funcionários e apoiantes.

Número de casos confirmados na Guiné-Bissau sobe para 38

O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus na Guiné-Bissau aumentou esta sexta-feira para 38 com a confirmação de dois novos casos na cidade de Canchungo, na região de Cacheu. Os dois novos casos são do mesmo grupo familiar de uma pessoa que deu positivo no início da semana. Além dos três casos em Canchungo, há outras 35 pessoas infetadas na região de Bissau. Outras 44 pessoas foram testadas e deram negativo.



Mais três casos em Moçambique

As autoridades sanitárias moçambicanas confirmaram esta sexta-feira mais três casos de Covid-19 no país, fazendo subir o total para 20 pessoas infetadas. Doze dos casos são de transmissão local e oito são importados. Os três novos casos estão ligados a um paciente anteriormente confirmado em Afungi, Cabo Delgado.

Médicos cubanos em Angola

Um grupo de 264 médicos cubanos chegou esta sexta-feira a Angola para ajudar no combate à Covid-19. O contingente é composto por médicos de várias especialidades, incluindo intensivistas, anestesistas, infetologistas e médicos de saúde pública. Cada um dos 164 municípios angolanos vai ter pelo menos um médico cubano.



VOLTA AO MUNDO

Casa branca otimista

A Casa Branca reviu em baixa a sua estimativa sobre o número de mortes causadas pelo coronavírus no país, afirmando agora que a pandemia poderá custar a vida a 60 mil pessoas. Previsões iniciais iam de 100 mil a 240 mil mortes.

Visita polémica

O PR francês visitou às escondidas o médico Didier Raoult, o grande impulsionador do uso de cloroquina para tratar a Covid-19. O Eliseu diz que a visita não significa uma mudança de estratégia e que Macron apenas foi "reunir informação".

Daegu recupera

A cidade sul-coreana de Daegu, que chegou a ser um dos maiores epicentros de coronavírus fora da China devido a um surto que infetou milhares de fiéis de uma seita local, registou esta sexta-feira, pela primeira vez, zero casos novos de infeção.

Cão fora do menu

A China proibiu oficialmente a venda de carne de cão para consumo humano, numa consequência da pandemia. O decreto que deixa os cães fora do menu cita "os progressos civilizacionais" bem como o risco de transmissão de doenças.

Coronavírus no Iémen

O Iémen confirmou esta sexta-feira o primeiro caso de coronavírus, num desenvolvimento preocupante num país onde uma guerra civil que dura há mais de cinco anos devastou por completo o sistema de saúde.

Indígenas ameaçados

Um rapaz de 15 anos de tribo yanomami morreu infetado com Covid-19 num hospital de Roraima, fazendo temer um surto devastador da doença entre a maior tribo indígena do Brasil, extremamente vulnerável a infeções externas.

Viagens permitidas

O Tribunal de Greifswald, na Alemanha, determinou que os habitantes locais podem viajar para passar o fim de semana pascal nas estâncias balneares do Báltico, afirmando que a quarentena decretada pelo governo é "desproporcional".



Imigrantes deportados

Os Estados Unidos já expulsaram mais de seis mil imigrantes ilegais para o México ao abrigo das leis de emergência decretadas por causa da pandemia de Covid-19, que permitem às autoridades acelerar o processo de deportação.

Máfia distribui comida

A Máfia está a aproveitar a crise do coronavírus para ganhar o apoio da população do Sul de Itália, distribuindo comida a famílias carenciadas. O governo advertiu que auxílio pode esconder uma tentativa de recrutamento de novos membros.

Milionários expulsos

A polícia francesa impediu a entrada de dez turistas vindos de Londres para uma férias de luxo na Riviera francesa. O grupo chegou a Marselha de jato privado e tinha helicópteros à espera para os levar para uma mansão em Cannes.