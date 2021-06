Valérie julgada por matar o marido [ex-padrasto] que a violou, agrediu e prostituiu ao longo da vida

O caso está a indignar milhares de pessoas em França e no Mundo. Valérie Bacot está a ser julgada por ter matado o homem que a violou, espancou e a obrigou a prostituir-se. Este homem era o seu padrasto, que a agredia sexualmente desde os 12 anos, e com quem viria a juntar-se.O julgamento começou segunda-feira no tribunal em Saône-et-Loire, no centro de França. Mais de 600 mil pessoas assinaram uma petição a exigir a libertação de Valérie, que contou em livro o inferno que viveu às mãos do homem, que a violou e agrediu ao longo da vida.Corria o mês de março, o ano era 2016, Valérie tomava a decisão de matar Daniel Polette. Ela com 35 anos, ele com 61. Pediu ajuda a dois dos seus filhos para enterrar o corpo do agressor numa floresta. Mas uma denúncia viria a levar Valérie a ser detida, em outubro de 2017.A mulher confessou o crime. Explicou o terror que passou durante 25 anos às mãos de Daniel Polette, mas de pouco valeu.Quando tinha apenas 12 anos, Valérie foi violada por Daniel Polette, que mantinha uma relação com a mãe. O homem chegou a ser condenado e preso em 1995 pelo crime que cometeu, mas um juiz autorizou a saída da prisão e permitiu que o homem voltasse a casa da família. "Tudo voltou a ser como antes", revelou a mulher em livro. Valérie engravidou do agressor e foi expulsa de casa pela mãe.Naquela altura, Valérie pensou que não tinha escolha. A jovem juntou-se com Daniel, o agressor. No livro revela que ele era viciado em álcool e foi-se tornando violento com o tempo. Chegou a ser agredida com um martelo e estrangulada até desmaiar quando estava grávida.Para além de toda a violência física e psicológica a que era sujeita, a mulher foi ainda obrigada a prostituir-se. Sempre que pensava fugir, era ameaçada com uma arma.No dia 13 de março de 2016, Valérie pôs fim aos episódios recorrentes de violência, agressões e violações. Pegou na arma de Daniel e disparou contra a nuca do homem. A legítima defesa não pôde ser invocada porque Valérie atirou contra Daniel por trás, enquanto este conduzia. Os advogados tentam defender Valérie alegando que o ato se deveu à "violência extrema que sofreu durante 25 anos e o medo de que isso se repetisse com a filha".