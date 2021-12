Variante Ómicron duplica o risco de ser infetado com Covid-19 num avião, alerta especialista

Os aviões são um espaço de risco pelo facto de envolverem dezenas de pessoas num espaço compacto enquanto o ar é constantemente recirculado por toda a aeronave.



David Powell, consultor médico da International Air Transport Association, em entrevista à Bloomberg, disse que a probabilidade de ser infetado com Covid-19 num vôo era agora cerca de "duas a três vezes" maior do que o risco representado pela variante Delta.Os aviões são um espaço de risco pelo facto de envolverem dezenas de pessoas num espaço compacto enquanto o ar é constantemente recirculado por toda a aeronave.

Embora a variante Ómicron seja considerada mais infecciosa do que a variante Delta, há evidências crescentes que sugerem que ela também se apresenta normalmente com sintomas mais leves, refere o The Independent.

O consultor médico de algumas das maiores companhias aéreas do Reino Unido alertou que a elevada transmissibilidade da nova variante Ómicron aumenta o risco de infeção por Covid-19 em viagens de avião.