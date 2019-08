Vários polícias atingidos durante um tiroteio em Filadélfia

Um tiroteio na zona de Nicetown–Tioga, em Filadélfia, nos EUA, feriu pelo menos seis polícias. Segundo a imprensa norte-americana, continuam a ouvir-se séries de tiros, o que significa que a situação ainda não foi controlada pelas autoridades.Também não se sabe quantos são os autores dos disparos que permanecem dentro do prédio, onde a polícia já entrou. De acordo com a CBS, a polícia foi chamada ao local, primeiramente, por questões relacionadas com o tráfico de droga.A mesma fonte avança que um homem terá sido detido, mas não há indicação que tenha participado no tiroteio.Os polícias foram transportados para o Hospital da Universidade de Temple, que está cercado por forças de segurança.