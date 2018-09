Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vaticano anuncia acordo histórico ao reconhecer bispos nomeados por Pequim

Acordo mostra a aproximação entre a China e a Santa Sé, que cortaram relações diplomáticas há 70 anos.

12:44

O Vaticano anunciou este sábado que assinou um acordo provisório histórico com a China sobre o reconhecimento de bispos nomeados por Pequim, pondo fim a anos de rumores sobre uma aproximação entre Pequim e Santa Sé, sem relações diplomáticas há 70 anos.



O acordo foi assinado em Pequim e anunciado enquanto o Papa Francisco visitava a Lituânia no início de uma viagem de quatro dias aos países bálticos.



O Vaticano disse que o acordo "não é político, mas pastoral, segundo avança a Reuters.



Na China, o Ministério das Relações Exteriores disse num comunicado que os dois lados assinaram um acordo para manter as comunicações e trabalhar para melhorar as relações.