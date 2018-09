Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bispos dos EUA ao lado do papa na luta contra abusos sexuais

Objetivo é encontrar os passos mais eficazes na luta contra os abusos na Igreja.

Por Lusa | 17:38

O presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) disse esta quinta-feira que, juntamente com o papa Francisco, está a procurar encontrar os passos mais eficazes na luta contra os abusos na Igreja.



"Ansiamos por continuar ativamente o nosso discernimento conjunto para identificar os próximos passos mais eficazes", refere o cardeal numa declaração publicada no 'site' da conferência.



O papa recebeu esta quinta-feira no Vaticano o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, o cardeal Daniel DiNardo, juntamente com o cardeal Sean Patrick O'Malley, presidente da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores.



A reunião foi pedida pelo cardeal Daniel DiNardo com o objetivo de discutir os abusos cometidos por sacerdotes que divulgou



Na declaração divulgada depois desta reunião privada com o papa, o cardeal Daniel DiNardo refere que ao partir do auditório rezaram juntos "pela misericórdia e força de Deus" enquanto trabalham juntos para "curar as feridas".



"Somos gratos ao Santo Padre por nos receber em audiência. Partilhamos com o papa Francisco a nossa situação nos Estados Unidos - como o Corpo de Cristo é dilacerado pelo mal do abuso sexual. Ele ouviu profundamente do coração. Foi um encontro longo, frutuoso e um bom intercâmbio", disse.



O enorme escândalo de pedofilia, revelado em agosto, no seio do clero católico dos Estados Unidos, levou o papa Francisco a dirigir uma carta ao "Povo de Deus".



"Reconhecemos que não estivemos lá, onde devíamos, que não agimos em tempo útil ao reconhecer a amplitude da gravidade dos danos infligidos a tantas vidas. Negligenciámos e abandonámos as crianças", escreveu o papa na missiva.



Uma investigação dos serviços da procuradoria da Pensilvânia revelou os abusos sexuais, encobertos pela Igreja Católica daquele Estado norte-americano, perpetrados por mais de 300 "padres predadores" de que foram vítimas pelo menos mil crianças.



O papa convocou na quarta-feira os presidentes de todas as Conferências Episcopais do mundo para um encontro no Vaticano, de 21 a 24 de fevereiro de 2019, para abordar a questão da prevenção de abusos sobre menores e adultos vulneráveis.