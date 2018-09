Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa Francisco quer dioceses a denunciar pedófilos

Dioceses de todo o Mundo vão reportar casos de abusos sexuais de sacerdotes sobre crianças.

Por Secundino Cunha | 01:30

Acabou a época dos encobrimentos. O Papa quer que todas as dioceses do Mundo realizem, até ao final do ano, um levantamento dos casos de abusos sexuais de clérigos sobre crianças e que o relatório seja entregue ao respetivo presidente da Conferência Episcopal.



Estes, por sua vez, farão um ponto de situação no encontro que o Papa marcou com os presidentes das conferências episcopais de todo o Mundo para os dias 21 a 24 de fevereiro de 2019.



O encontro, dedicado ao tema da "proteção dos menores", foi marcado ontem, a partir de uma proposta do conselho consultivo de cardeais, o chamado "C9", para abordar a questão da prevenção de abusos sobre menores e adultos vulneráveis.



"O Conselho de Cardeais manifestou solidariedade ao Papa Francisco perante o que aconteceu nas últimas semanas, consciente de que no atual debate a Santa Sé vai formular os eventuais e necessários esclarecimentos", assinala o comunicado da Santa Sé.



Francisco tem recusado comentar as acusações de quem pede a sua renúncia, na sequência da carta divulgada pelo antigo núncio dos EUA, Carlo Maria Viganò, segundo o qual o atual Papa teria protegido o arcebispo emérito de Washington, o ex-cardeal McCarrick.



Sobre este assunto, o Papa vai hoje receber o cardeal Daniel DiNardo, arcebispo de Galveston-Houston e presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos EUA.



Milhares de abusos na Igreja da Alemanha

Milhares de crianças foram abusadas durante 70 anos no seio da Igreja alemã. A revelação surgiu no semanário ‘Der Spiegel’, que divulgou um estudo encomendado pela Igreja.



O estudo concluiu que, desde 1946, 1670 padres e bispos abusaram sexualmente de 3677 menores, na sua maioria rapazes. Mais de metade das vítimas tinham no máximo 13 anos. Stephan Ackerman, bispo de Trier, diz que a Igreja conhecia a dimensão dos abusos.



D. Manuel Clemente estará presente

Nos dias 21 a 24 de fevereiro do ano que vem vão reunir com Francisco, no Vaticano, com os presidentes de todas das conferências episcopais. São bispos, arcebispos ou cardeais. No caso de Portugal, o presidente é o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.



SAIBA MAIS

160

é o número de conferências episcopais existentes no Mundo. Na maior parte dos casos, corresponde ao país, mas há situações em que uma conferência congrega mais do que um país, como a Conferência Episcopal das Antilhas.



Brasil

A maior conferência episcopal, ou seja, a que congrega mais bispos, é a do Brasil. O presidente de uma conferência episcopal é um membro do episcopado eleito pelos outros membros desse país ou região.