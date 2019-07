Vaticano retira proteção a núncio acusado de assédio sexual

O Vaticano anunciou, esta segunda-feira, o levantamento da imunidade diplomática a Luigi Ventura, núncio apostólico em França, acusado de assédio sexual.O arcebispo de 74 anos terá, alegadamente, assediado um funcionário da Câmara Municipal de Paris durante uma receção, na qual estavam presentes vários diplomatas e figuras religiosas.A vítima diz ter sido apalpada repetidamente pelo representante da Santa Sé.O porta-voz do Vaticano anunciou que a imunidade será levantada "em virtude da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas", que diz que a proteção pode ser retirada em contexto de crimes cometidos no país onde se encontra.A queixa foi apresentada em março, embora seja já a segunda acusação de assédio contra Ventura, depois de outro caso em 2008, no Canadá.O arcebispo aceitou colaborar com as autoridades, podendo agora enfrentar os tribunais.