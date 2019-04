Vendedor de tabaco com cancro no pulmão quer processar a empresa que lhe ofereceu 1200 cigarros por mês

Homem culpa empresa pela sua doença.

Simon Neale, de 57 anos, alega que recebia 1200 cigarros gratuitamente todos os meses enquanto trabalhava para a empresa Rothmans que depois se uniu à British American Tobacco.



O homem culpa a empresa pela sua condição de saúde e acusa-a ainda de o ter transformado num fumador, segundo descreve o jornal britânico Daily Mail.





O vendedor de tabaco passou quatro anos a trabalhar para a Rothmans, uma fabricante britânica de cigarros, de 1982 a 1986. Afirma que passou de fumador ocasional, para fumador social até que passou a fumar diariamente durante os anos em que trabalhou para a Rothmans.

Um vendedor de tabaco que foi diagnosticado com cancro do pulmão terminal planeia processar a sua antiga empresa por lhe ter oferecido 1200 cigarros por mês.Neale parou de fumar após descobrir a doença. Uma instituição contra o tabaco disse que Neale não está sozinho no seu sofrimento e pediu que outras vítimas se manifestem.