Caracas e pelo menos 11 estados da Venezuela estão sem gasolina

A capital da Venezuela e pelo menos 11 estados estão sem gasolina, uma situação que piorou nos últimos dias e que a população teme que venha a agudizar-se no país, devido a problemas com as refinarias.

Segundo a imprensa local, a falta de gasolina, que nas últimas horas se tem feito sentir também na capital, intensificou-se nos estados de Anzoátegui, Arágua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo e Zúlia.

Trata-se de uma situação que tem sido denunciada pela população através das redes sociais, dando conta que nalgumas regiões os venezuelanos têm de fazer fila por mais de 15 horas para abastecer as viaturas nas poucas estações de serviço que ainda têm combustível.