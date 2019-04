Bolsonaro solidário com Venezuela: "O povo é escravizado por um ditador"

Presidente brasileiro considera o seu homólogo venezuelano.

Por Lusa | 16:44

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, manifestou esta terça-feira a sua solidariedade com o povo da Venezuela, considerando o seu homólogo venezuelano um ditador.

"O Brasil está solidário com o sofrido povo venezuelano escravizado por um ditador apoiado pelo PT [Partido dos Trabalhadores], PSOL [Partido Socialismo e Liberdade] e alinhados ideológicos. Apoiamos a liberdade desta nação irmã para que finalmente vivam uma verdadeira democracia", escreveu o Presidente brasileiro na rede Twitter.

Eduardo Bolsonaro, filho do chefe de Estado brasileiro, que atualmente preside à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar) do país também usou as redes sociais para dizer que torce para que Nicolás Maduro saia do cargo.