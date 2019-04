Golpe de Estado iminente na Venezuela. "O fim da usurpação começou hoje", diz Guaidó

Autoproclamado presidente da Venezuela diz que o "fim definitivo da usurpação" já começou.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 de abril de 2019

O presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, apela ao povo da Venezuela para sair à rua e acabar com a "usurpação" do regime de Nicolas Maduro, estando iminente um golpe de Estado.Num vídeo publicado no Twitter, o autoproclamado presidente da Venezuela diz que o "fim definitivo da usurpação" já começou.Na base aérea de La Carlota, em Caracas, Guaidó fala em "Operação Liberdade" e pede aos venezuelanos para saírem à rua.Em atualização