Militares venezuelanos pedem asilo na embaixada brasileira

Governo do Brasil já confirmou a informação.

19:55

Vinte e cinco militares venezuelanos pediram asilo na embaixada brasileira no país. A informação já foi confirmada pelo porta-voz do governo brasileiro, avança o site G1.



Um conjunto de tanques da Guarda Nacional avançaram contra manifestantes nas ruas de Caracas, na tarde desta terça-feira. Os militares perseguiram alguns civis, após serem alvo de disparos e apedrejamento.



O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó apelou ao povo venezuelano para sair à rua e acabar com a "usurpação" do regime de Nicolas Maduro, estando iminente um golpe de Estado no país.



Recorde-se que o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela declarou-se em janeiro presidente interino do país, depois de a Assembleia considerar que o mandato do presidente Nicolás Maduro não era válido e havia vazio de poder.



Cerca de meia centena de países, incluindo os EUA e Portugal, reconhecem Guaidó como presidente interino. Juan Guaidó e os militares estão a ser atacados com gás lacrimogéneo.