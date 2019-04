Maduro continua a dominar quartéis e bases militares da Venezuela

Juan Guaidó fez transmissão de vídeo para o país a anunciar que tinha os militares do seu lado.

Por Lusa | 19:11

Caracas acordou esta terça-feira com os líderes da oposição ao regime de Nicolas Maduro a anunciarem um golpe de Estado, ao lado de um grupo de soldados, mas ao longo do dia não houve progresso na situação, que continua dominada pelo governo eleito.

Apesar de o autoproclamado Presidente interino da Venezuela ter afirmado ao longo do dia que tinha os militares do seu lado, as agências noticiosas presentes em Caracas não detetaram qualquer tomada de base militar pelos opositores ao regime de Nicolás Maduro.

No início da manhã desta terça-feira, Juan Guaidó, fez uma transmissão vídeo para o país, anunciado que tinha os militares ao seu lado e que se encontrava na base militar La Carlota, nos arredores de Caracas.