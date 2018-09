Maduro quer indemnização por 5,6 milhões de colombianos a viver na Venezuela

Presidente venezuelano afirma que vai recorrer a instâncias internacionais para que a vizinha Colômbia indemnize o seu país.

Por Lusa | 07:36

O Presidente Nicolás Maduro anunciou, na segunda-feira, que vai recorrer a instâncias internacionais para que a vizinha Colômbia indemnize a Venezuela por ter acolhido 5,6 milhões de colombianos, que permanecem no país.

"Vamos usar todos os mecanismos internacionais para que o Governo da Colômbia indemnize a Venezuela pelos cinco milhões e 600 mil colombianos que estão aqui e que recebem todos os serviços, já que vieram para o país numa situação de pobreza", declarou.

Nicolás Maduro falava à imprensa, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, após receber as cartas credenciais dos novos embaixadores da Alemanha, do Qatar e da Índia.