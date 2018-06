Nicolás Maduro reforma gabinete e designa 11 ministros através do Twitter

As alterações no gabinete ocorrem depois das eleições presidenciais antecipadas.

Por Lusa | 14.06.18

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reformou esta quinta-feira o seu gabinete e designou, através do Twitter, 11 ministros e a presidente da Assembleia Constituinte, Delcy Rodríguez, como nova vice-presidente da República.

Delcy Rodríguez substitui no cargo Tareck El Aissami, que passa a vice-presidente setorial para a Área Económica e também para ministro de Indústrias e Produção Nacional.

As alterações no gabinete ocorrem depois das eleições presidenciais antecipadas de 20 de maio passado, em que Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandado de seis anos (2019-2025) e em pleno congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo).





La épica victoria del pueblo el 20 de mayo nos obliga a un nuevo comienzo. Por este mandato que me han dado todas y todos, he decidido una renovación parcial y profunda del gabinete ejecutivo. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 14 de junho de 2018