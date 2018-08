Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venezuelanos em fuga travados na fronteira

Dias depois do Equador tomar medida semelhante, o governo peruano começou a impedir a entrada de migrantes sem passaporte.

Por F.J.G. | 10:09

O drama vivido por milhares de refugiados que fogem da crise na Venezuela para países vizinhos viu-se dificultada este sábado por uma nova barreira.



O Peru colocou em vigor uma norma que proíbe os migrantes de entrarem no país apenas com o cartão de identidade. Na semana passada o Equador adotou uma medida idêntica, exigindo a apresentação do passaporte, documento que a maioria dos venezuelanos em fuga não possui.



O Peru frisou que esta medida de restrição de entradas não se aplica a crianças, grávidas e idosos. O primeiro-ministro peruano, César Villanueva, negou mesmo que a exigência de passaporte seja uma forma "de fechar a porta" aos migrantes, mas a verdade é que a medida foi adotada perante o aumento do número de chegadas à fronteira. A situação agravou-se nos últimos dias, depois de o Equador criar um "corredor humanitário", levando os migrantes em autocarros até à fronteira peruana.



Na sexta-feira, mais de 2500 pessoas inundaram a pequena fronteira de Aguas Verdes e nas últimas semanas cerca de 3000 pessoas têm entrado no Peru em Tumbes.



A ONU criou uma equipa especial para coordenar a resposta regional à crise e alerta que a situação está em risco de se tornar tão grave como a vivida no Mediterrâneo em 2015.



Estima-se que desde 2014 mais de dois milhões de venezuelanos tenham procurado fugir para o Brasil, Equador, Colômbia e Peru.