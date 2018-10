Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venezuelanos precisam trabalhar quatro meses para comprar um passaporte

Autoridades anularam também o passaporte de vários jornalistas críticos do regime.

21:40

A partir de 08 de outubro os venezuelanos vão ter de pagar 7.200 bolívares soberanos pela emissão de um passaporte, que equivalem a 100,22 euros à taxa de câmbio oficial, anunciou esta sexta-feira a vice-presidente da Venezuela.



"O custo da emissão do novo passaporte será de 02 petros (criptomoeda venezuelana) e a prorrogação será de 01 petro", anunciou Delcy Rodríguez, através do canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV).



Segundo Delcy Rodríguez, "tal como instruiu o Presidente Nicolás Maduro, todos os serviços terão que ser cobrados em petros".



Por outro lado, explicou que os venezuelanos que se encontram atualmente no estrangeiro vão pagar, "até ao primeiro dia de novembro, o valor de 200 dólares pela emissão do (novo) passaporte e 100 dólares pela prorrogação".



O anúncio dos novos preços dos passaportes tem lugar numa altura em que milhares de venezuelanos se queixam de dificuldades para conseguir aquele documento e da falta de respostas e travões burocráticos por parte das autoridades aos cidadãos que querem sair do país.



As autoridades anularam também o passaporte de vários jornalistas críticos do regime, impedindo-os de viajar para o estrangeiro, mesmo de férias e com a família.



Os preços dos passaportes fazem parte do recente pacote económico anunciado pelo Presidente Nicolás Maduro, que incluiu, em agosto último, uma reconversão monetária que eliminou cinco zeros ao bolívar forte e introduziu o bolívar soberano.



Do pacote fez parte ainda uma desvalorização de 98% da moeda venezuelana, o aumento do IVA de 12% para 16% e a venda local de gasolina a preços internacionais.