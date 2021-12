Vereador português de Paris demite-se após conflito interesses

Hermano Sanches Ruivo, vereador português na Câmara de Paris, que tinha sido ouvido em outubro pela polícia francesa sobre suspeitas de fraude fiscal, demitiu-se na sexta-feira após o conselho de deontologia da autarquia ter detetado "conflito de interesses".

"Constato que as condições políticas do exercício normal do meu mandato de vereador na Câmara de Paris à frente das relações com a Europa, já não estão reunidas", afirmou o eleito português de 55 anos aos meios de comunicação franceses.

Hermano Sanches Ruivo disse ainda que se vai dedicar exclusivamente à sua defesa e que continua à disposição da justiça. A agência Lusa tentou contactar sem sucesso o eleito português.