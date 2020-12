Veterano da II Guerra Mundial vence a Covid-19 e tem alta do hospital no dia em que faz 104 anos

A Covid-19 tem invadido os nossos dias com más notícias, no entanto, há histórias com um final feliz que merecem ser contadas.Um veterano da II Guerra Mundial derrotou a Covid-19 dias antes de completar 104 anos e teve alta do hospital onde esteve internado no dia do seu aniversário.Wooten foi internado no Hospital Madison, em Birmingham, no Reino Unido, na semana passada, e, dada a idade, as previsões de como o seu corpo iria reagir à doença não eram as melhores.No dia 2 de dezembro teve alta da unidade hospitalar e recebeu uma pequena surpresa por parte da equipa médica.À saída do hospital, ao ser entregue à neta Holly McDonald, a equipa do hospitaal cantou-lhe os parabéns com direito a palmas e balões.Wooten está agora a recuperar da doença em casa.