Manifestantes atacam helicóptero da polícia com material pirotécnico na Catalunha

Vários membros de grupos violentos atacaram a polícia espanhola na madrugada desta quinta-feira com cinco tubos de fogo de artifício, que lançaram contra os helicópteros dos Mossos d'Esquadra que sobrevoavam a zona dos protestos na Catalunha.Segundo avança o jornal espanhol El Mundo, os manifestantes lançaram também cocktails molotov e garrafas com ácido durante os protestos, para além de destruírem carros e motas.O terceiro dia de protestos de independentistas na Catalunha, em resposta às condenações de dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência em 2017, esteve até ao fim da tarde desta quarta-feira com um ambiente mais tranquilo. No entanto, durante a madrugada desta quinta-feira, há registo de mais de 80 feridos e 50 detidos, segundo avança o El Español.No final da noite de quarta-feira houve milhares de pessoas para as ruas e a tensão disparou quando alguns manifestantes começaram a atirar pedras e garrafas com ácido contra a sede do Departamento do Interior da Generalitat, em Barcelona.