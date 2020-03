"O vírus não nos vai derrotar": italianos de quarentena entoam cânticos de esperança

Um vídeo que está a percorrer a Internet e a arrepiar o Mundo mostra um grupo de vários italianos em quarentena a entoar cânticos encorajadores, numa altura em que o País atravessa uma quarentena nacional devido à pandemia de coronavírus."Não vamos desistir" é a palavra de ordem dos moradores de um bairro em Casoria, Nápoles, no norte da Itália, que gritam das suas varandas em coro contra a doença mortal que varre o país."Pessoas como nós nunca desistem. Pessoas como nós nunca desistirão (...) Força Itália! Força Nápoles! Para sempre. O vírus não nos vai derrotar", pode ouvir-se no vídeo partilhado por uma internauta que já foi partilhado.A cidade de Nápoles escapou ao surto inicial de casos de coronavírus, registando apenas 95 casos no dia de ontem. O número de mortos na Itália já ultrapassou os 1000, com mais de 15 mil casos confirmados.