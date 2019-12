Vídeo mostra cão a correr atrás do carro da dona momentos após ser abandonado

Um vídeo de um cão a perseguir o carro dos donos, momentos depois de ser abandonado, está a emocionar a Internet.

O incidente ocorreu no município de Coyoacán, na cidade do México, e foi partilhado por Josu Coria no Facebook, que diz ter visto o cão ser abandonado.

"Eu estava a passear com os meus cães quando esse cão foi abandonado por uma senhora e pela sua filha. Antes de gravar, o cão estava a correr atrás do carro, e pode ver-se claramente que ele quer entrar no carro, mas elas simplesmente ignoram-no", escreveu Coria na publicação.

Através do vídeo pode ver-se o animal a correr atrás do veículo, com duas mulheres no interior, que o teriam deixado ficar na rua.

As imagens contam já com mais de 2,4 mil visualizações.