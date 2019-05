Vídeo mostra grupo de gorilas a refugiar-se da chuva no jardim zoológico

Dizem que os macacos são os animais mais parecidos com os humanos e um vídeo filmado no . Uma família de gorilas no jardim zoológico de RiverBancks, na Carolina do Sul, prova isso mesmo. As imagens, que já se tornaram virais nas redes sociais, mostram um grupo de gorilas a abrigar-se da chuva.

O vídeo foi gravado num dia em que começou a chover intensamente, no início do mês de maio. A Brooke Hunsinger decidiu captar o momento em que os gorilas se refugiam numa zona protegida da chuva, perto dos vidros de observação do público.

O conforto não foi o suficiente e as fêmeas rapidamente correram para o seu recinto, juntamente com as crias, de forma a ficarem totalmente abrigadas. O macho acompanhou por último o resto da família, mas não deixou de mostrar o seu desagrado.