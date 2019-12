Vídeo mostra momento especial em que menino com Síndrome de Down tenta consolar amigo autista

O vídeo de um menino com síndrome de Down a consolar um amigo com autismo está a correr mundo. As imagens surgem no Twitter e não se sabe ao certo a sua origem, uma vez que a publicação refere apenas que o vídeo é da página "Jalisco Oculto" do Facebook.



A publicação, feita na madrugada de 30 de novembro, conta já com mais de 530 mil partilhas, 11 mil comentários e perto de 170 mil gostos no Facebook.





O menino com síndrome de Down mostra-se a limpar as lágrimas do colega antes de o abraçar, numa tentativa de o consolar.

Inspirados pelo momento de carinho, alguns utilizadores do Twitter partilharam várias fotografias de familiares e amigos com a mesma patologia com mensagens de incentivo, força e amor.