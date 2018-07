Vídeo mostra pânico no interior do ferry que afundou na Indonésia

Carros deslizaram e caíram ao mar. Várias pessoas ficaram feridas e seis morreram.

Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas depois de um ferry afundar na Indonésia. O barco seguia em alto mar com 139 pessoas e 48 veículos a bordo. O acidente ocorreu depois do ferry ter dificuldades em manter o equilíbrio em alto mar, com o vento e a ondulação que se fazia sentir no local. O barco saiu de Bira, na ilha de Sulawesi, com destino a Pamatata, ilha de Selayar, num trajeto de aproximadamente duas horas.

Os passageiros que seguiam a bordo do ferry conseguiram captar fotos e vídeos do momento do acidente. As imagens mostram o pânico vivido a bordo do meio de transporte assim como vários passageiros com os coletes salva-vidas, a tentar sobreviver.



De acordo com o Mirror, o barco não dispunha de coletes suficientes para todos os passageiros que se encontravam a bordo.





Menurut Kapolres Kep. Selayar, AKBP Syamsu Ridwan hingga pkl. 17.05 wita terdapat 6 orang meninggal dunia dan pencarian korban lainnya masih terus dilakukan pic.twitter.com/2POItVybMa — IG : Daeng Info (@Daeng_Info) July 3, 2018