Vídeo mostra queda aparatosa de bebé prematura após lapso de médico

Menina sofreu uma hemorragia cerebral dias após o nascimento e pais acusam hospital do sucedido.

Um vídeo que está a circular na Internet mostra uma equipa de médicos a deixar cair uma bebé prematura, fazendo com que esta batesse com a cabeça no berço, ainda no hospital, enquanto a limpavam. O caso ocorreu no Arizona, EUA.



A menina, batizada com o nome Morgan, acabou por sofrer uma hemorragia cerebral momentos depois, e os pais exigem agora saber se foi ou não consequência do embate.







O casal, Monique e Derrick, foram pais de dois gémeos dias antes do previsto, no passado dia 14 de fevereiro, no Arizona, EUA. Após o nascimento, o casal foi informado de que Morgan tinha sofrido uma hemorragia no lado esquerdo do cérebro.



O pai, que tinha gravado o vídeo no qual o médico aparentemente deixa cair a filha no berçário, divulgou as imagens no Facebook, em tom de indignação. Nas imagens é possível verificar que a bebé quase cai ao chão, não fosse um outro médico que a amparou. O vídeo já foi visto mais de um milhão de vezes nas redes sociais.



"Eu disse-lhe que ele tinha deixado cair a minha bebé e ele olhou para mim com uma expressão de indiferença", afirmou o homem em declarações ao canal televisivo ABC15. Já a mãe, mostra-se apenas frustrada pelo facto de nenhum dos médicos alguma vez se ter tentado desculpar pelo sucedido no berçário.



A menina, que só pesava 1,4 quilos, teve de ficar internada nos cuidados pós-parto durante mais 12 dias.