Vinte indonésios vítimas de tráfico humano resgatados em Myanmar

Uma operação do Governo da Indonésia permitiu o resgate de 20 trabalhadores indonésios vítimas de tráfico humano e que estavam detidos num centro operado por cidadãos chineses em Myanmar, perto da fronteira com a Tailândia.

"O Governo indonésio, através das suas embaixadas em Rangum e Banguecoque, garantiu a libertação de 20 cidadãos indonésios traficados para fraudes cibernéticas na conturbada região de Myawaddy" em Myanmar (antiga Birmânia), lê-se num comunicado divulgado no final da noite de sábado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros indonésio.

A operação, forjada nos últimos dias na sequência de relatos do desaparecimento de 20 cidadãos birmaneses na zona, foi realizada com a ajuda de "redes locais que têm acesso à zona de Myawaddy" e permitiu que estas vítimas de tráfico atravessassem a fronteira em dois lotes (quatro na sexta-feira e 16 no sábado) para viajarem para Banguecoque e, a partir daí, organizarem o seu próximo repatriamento.