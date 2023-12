Vinte países em missão para combater Houthis

Mais de 20 países já se juntaram à ‘Operação Prosperity Guardian’, lançada pelos EUA para combater os ataques dos rebeldes dos Houthis do Iémen contra navios no mar Vermelho. “Até à data, mais de 20 países comprometeram-se a participar.Nos próximos dias, os EUA continuarão a consultar de perto os aliados e parceiros que partilham o princípio fundamental da liberdade de navegação, e esperamos que a coligação continue a crescer”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.Israel diz ter destruído o acesso a dezenas de túneis e ter eliminado comandantes do grupo. Também um general israelita morreu em combate, a patente mais alta entre os 139 militares israelitas mortos na ofensiva.