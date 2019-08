Médica assassinada com 15 disparos em Brasil. Turista e pastora evangélica também foram mortos a tiro

Uma médica de nacionalidade boliviana foi assassinada esta quinta-feira com 15 tiros ao sair do trabalho, em São Paulo no Brasil. De acordo com a TV Record, Suhelen Calderon Cortez, de 30 anos, saía da unidade de saúde da família quando foi atingido por vários disparos vindos de um carro.



Também esta quinta-feira, uma pastora evangélica de 48 anos, Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça, foi assassinada a tiro durante um culto a que presidia num templo da Igreja Pentecostal Bandeira da Vitória, em Aquidauana, cidade no interior do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul.





O crime foi presenciado pelos fiéis que assistiam ao culto e que a socorreram para o hospital mais próximo, onde, no entanto, acabou por morrer.

De acordo com os fiéis que estavam no templo no momento do crime, o autor dos disparos fatais foi Carlos Alberto Mendonça, de 54 anos, marido da pastora, de quem ela se tinha separado apenas duas semanas antes. Entrou no templo, aproximou-se do altar e, perante o espanto e o pavor de todos, disparou seis vezes contra Rose, que foi atingida por três dos disparos.

De seguida, Carlos Alberto, descrito por conhecidos como um homem violento e que não aceitava a separação, correu para a parte traseira do imóvel e desapareceu. As pessoas pensaram que tinha fugido, mas foi encontrado horas depois, já de madrugada, numa sala nos fundos do templo com uma faca cravada no próprio peito, depois de se ter tentado matar, e foi levado para o hospital.

Testemunhas que conviviam com o casal afirmaram que Carlos Alberto não gostava da atividade da mulher na igreja nem que ela convivesse com outras pessoas, principalmente homens. Elas relataram que a pastora sofria agressões físicas constantes, algumas muito violentas, mas que, apesar disso, tentou manter o casamento por muito tempo, até que há duas semanas não suportou mais, separou-se e pediu à justiça medidas protetoras, que infelizmente não impediram que fosse morta.Na madrugada desta quinta-feira, um turista chinês, identificado pela polícia como Chen Cang Yang, foi morto durante um assalto na famosa Praia de Ipanema, na zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Um outro turista, da mesma nacionalidade da vítima, Liu Yue, ficou ferido.