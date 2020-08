Violento incêndio na Califórnia obriga a evacuar centenas de casas

Um incêndio na floresta nacional de Los Angeles, na Califórnia, obrigou a evacuar centenas de casas esta quarta-feira. As chamas já consumiram mais de 10 mil hectares e a rápida propagação está a deixar as autoridades norte-americanas em alerta."Várias brigadas estão a combater o incêndio florestal perto da área de Lake Hughes na Floresta Nacional de Los Angeles", pode ler-se no Twitter dos Bombeiros de Los Angeles.A coluna de fumo pode ser vista a quilómetros de distância. Estão mais de 300 bombeiros no combate ao fogo.